С начала года в Украине зарегистрировали уже семь случаев дифтерии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года дифтерией в Украине заболело уже семь человек, тогда как в прошлом году медики не зарегистрировали ни одного случая заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает УНН.
"За девять месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией (в 2017-м - ни одного)", - отметили в пресс-службе центра.
При этом в ведомстве добавили, что заболевания дифтерией происходят во всем мире. Максимальное количество случаев обычно приходится на осенне-зимний период. Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 гг., вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболело около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.
Также в Минздраве подчеркнули, что единственным способом защититься от этой болезни и предупредить развитие опасных осложнений является вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые десять лет).
За последние годы в Украине регистрировались единичные случаи заболевания дифтерией: 2011 год - 8 случаев (среди них - 2 детей), 2012 - 5 (среди них - 1 ребенок) 2013 - 6 (среди них - 2 ребенка), 2014 - 4 (среди них - 1 ребенок), 2015 - 2 (среди них - 1 ребенок), 2016 - 4 взрослых (1 - в Ивано-Франковской области, 1 - в Одесской и 2 - в городе Киеве).
Напомним, летом в Украине наблюдался острый дефицит вакцин для детей. Профилактику от коклюша, дифтерии и столбняка детям не могут сделать даже в частных клиниках столицы.
Из-за плохого снабжения вакцин в Украине наблюдается рост инфекционных заболеваний - в частности эпидемия кори, вспышки которого фиксируются преимущественно в тех областях, в которые вакцины поставлялись хуже - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской. В течение последней недели 2018 года в Украине корью заболело 781 человек, среди которых 564 детей.