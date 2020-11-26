В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19: Киев в антилидерах

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - отметил глава Минздрава.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:



Киев - 64019 (+1 399 за сутки)



Винницкая - 16370 (+386)



Волынская -22906 (+390)



Днепропетровск - 33115 (+1 254)



Донецкая область - 21 344 (+476)



Житомирская - 27 926 (+558)



Закарпатская - 22 425 (+275)



Запорожская - 27226 (+898)



Ивано-Франковск - 34045 (+636)



Киевская - 34241 (+979)



Кировоградская - 4706 (+149)



Луганская - 5925 (+132)



Львовская - 43611 (+737)



Николаевская - 16731 (+502)



Одесская - 40 535 (+793)



Полтавская - 20204 (+525)



Ровенская - 29320 (+460)



Сумская - 25662 (+851)



Тернопольская - 26752 (+423)



Харьковская - 53433 (+895)



Херсонская - 9345 (+204)



Хмельницкая - 27703 (+589)



Черкасская - 20 668 (+842)



Черновицкая - 32 492 (+425)



Черниговская - 16 485 (+553)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело на COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели - 317 395 человек, летальных исходов - 11 717. Прирост за сутки - впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.