В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19: Киев в антилидерах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области - в каждом из регионов по более тысячи случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - отметил глава Минздрава.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 64019 (+1 399 за сутки)
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- Винницкая - 16370 (+386)
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- Волынская -22906 (+390)
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- Днепропетровск - 33115 (+1 254)
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- Донецкая область - 21 344 (+476)
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- Житомирская - 27 926 (+558)
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- Закарпатская - 22 425 (+275)
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- Запорожская - 27226 (+898)
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- Ивано-Франковск - 34045 (+636)
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- Киевская - 34241 (+979)
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- Кировоградская - 4706 (+149)
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- Луганская - 5925 (+132)
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- Львовская - 43611 (+737)
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- Николаевская - 16731 (+502)
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- Одесская - 40 535 (+793)
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- Полтавская - 20204 (+525)
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- Ровенская - 29320 (+460)
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- Сумская - 25662 (+851)
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- Тернопольская - 26752 (+423)
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- Харьковская - 53433 (+895)
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- Херсонская - 9345 (+204)
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- Хмельницкая - 27703 (+589)
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- Черкасская - 20 668 (+842)
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- Черновицкая - 32 492 (+425)
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- Черниговская - 16 485 (+553)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело на COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели - 317 395 человек, летальных исходов - 11 717. Прирост за сутки - впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.