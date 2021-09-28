В Минобразования разъяснили, как будут работать учебные заведения в "красной" зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. "Красная" зона карантина предусматривает работу учебных заведений в очном режиме при 100% вакцинации от COVID-19 педагогического коллектива, "оранжевая" - 80%. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала заместитель министра образования и науки Вера Рогова, пишет УНН.
Цитата:
"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей, не меньше. При этом учатся все дети: начальная школа, дошкольная, специальная школа... При условии 80% учатся все. Если мы заходим в "красную" зону - это 100-процентная вакцинация... (Если такого показателя нет - ред.) на сегодня школа будет работать дистанционно", - сообщила заместитель министра образования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На "дистанционке" из-за темпов вакцинации до сих пор 3,3 тысячи школ: в каких областях больше всего
Она подчеркнула, что для учебных заведений в "красной" зоне "первое условие - это 100% вакцинация коллектива". "Это обязательно. И при этих условиях могут садики работать, могут работать начальные школы, то есть, 1-4 классы, и специальные школы, где дети в интернатных условиях", - указала она.
Дополнение
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.
При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.
Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.