У Міносвіти роз'яснили, як будуть працювати заклади освіти в "червоній" зоні

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"Помаранчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів, не менше. При цьому навчаються всі діти: початкова школа, дошкільна, спеціальна школа... При умові 80% навчаються всі. Якщо ми заходимо у "червону" зону - це 100-відсоткова вакцинація... (Якщо такого показника немає - ред.) станом на сьогодні школа буде працювати дистанційно", - повідомила заступниця міністра освіти.

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Вона наголосила, що для закладів освіти у "червоній" зоні "перша умова - це 100% вакцинація колективу". "Це обов'язково. І при цих умовах можуть садочки працювати, можуть працювати початкові школи, тобто, 1-4 класи, і спеціальні школи, де діти в інтернатних умовах", - вказала вона.

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.

Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.