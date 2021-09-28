На "дистанційці" через темпи вакцинації досі 3,3 тисячі шкіл: у яких областях найбільше

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"У нас на 23 число було 4600+ закладів освіти, які були на дистанційній формі навчання, на сьогодні це 3300. За цих три дні ми бачимо покращення щодо вакцинації наших педагогів", - сказала вона.

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З її слів, найвищий рівень вакцинації педагогів у Києві, Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

Але, за її словами, є області, де на дистанційному навчанні досі понад 40% шкіл, і таких регіонів - шість.

"Це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська", - зазначила вона, додавши, що ці області "під пильним контролем".

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.

Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.