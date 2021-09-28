На "дистанционке" из-за темпов вакцинации до сих пор 3,3 тысячи школ: в каких областях больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На дистанционном обучении из-за темпов вакцинации от коронавируса все еще находятся 3,3 тысячи школ, больше всего - в шести областях. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала заместитель министра образования Вера Рогова, пишет УНН.
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"У нас на 23 число было 4600+ учебных заведений, которые были на дистанционной форме обучения, на сегодня это 3300. В этих три дня мы видим улучшение по вакцинации наших педагогов", - сказала она.
Детали
По ее словам, самый высокий уровень вакцинации педагогов в Киеве, Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.
Но, по ее словам, есть области, где на дистанционном обучении до сих пор более 40% школ, и таких регионов - шесть.
"Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская", - отметила она, добавив, что эти области "под пристальным контролем".
Дополнение
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.
При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.
Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.