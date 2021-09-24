У "Дії" запускають "жовті" COVID-сертифікати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Мінцифра та МОЗ запускають “жовті” внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" - спочатку на iOS, а згодом - і на Android, повідомляє УНН з посиланням на дані Мінцифри.
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"Відсьогодні запускаємо “жовті” внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" для користувачів iOS. Пізніше також запустимо їх і для користувачів Android, чекаємо на підтвердження від Google Play", - вказали у міністерстві.
Деталі
Зазначається, що “жовтий” сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.
Завдяки впровадженню “жовтих” внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади, як очікується, зможуть продовжити роботу.
"Також у застосунку "Дія" можна згенерувати внутрішній “зелений” сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації. COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно", - зауважили у Мінцифри.
Додамо
При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.
Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.
Доповнення
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.