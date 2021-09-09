В Україні вводять “зелений” та “жовтий” COVID-сертифікати

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“Було запроваджено так званий зелений та жовтий сертифікати. Зелений — це внутрішній сертифікат, який видається після двох доз, коли людина повністю вакцинована. Жовтий сертифікат — це сертифікат після першої дози. Людина може користуватися тими самими послугами, відвідувати заклад харчування або спортивний, але термін дії жовтого сертифіката — це по суті, час між двома щепленнями...” — розповів Кузін.

Доповнення

В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що Кабінет міністрів розробляє нові правила карантину, які передбачають привілеї для вакцинованих осіб від COVID-19. Поки не буде ухвалено рішення, Україна залишається в “зеленій” зоні.

Додамо, народний депутат від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань науки та освіти Сергій Бабак розповів, що норму про те, що 80% вчителів мають бути вакцинованими для того, аби школі проводився навчальний процес можуть переглянути. Наразі йдеться про те, що у "жовтій" та "помаранчевій" зонах навчання відбуватиметься за умов наявності хоча б однієї дози вакцини у 80% вчителів, а у "червоній" зоні — за умови, що 80% вчителів будуть вакциновані двома дозами.

Довідково

COVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.