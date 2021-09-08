Більшість карантинних заходів не застосовуватимуть до вакцинованих від COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України розробляє нові правила карантину, які передбачають привілеї для вакцинованих осіб від COVID-19. Поки не буде ухвалено рішення, Україна залишається в “зеленій” зоні. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
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"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому на цьому тижні ми розпочали спільно з усіма міністерствами працювати над змінами до карантинних норм... Зокрема, більшість обмежень, передбачених у “жовтому” та “червоному” рівні епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів... Для “жовтого” рівня достатньо буде одна доза вакцини, а вже для “червоного” буде потрібний повний курс щеплень“, — розповів Ляшко.
Деталі
За його словами, робота закладів освіти у “жовтій" зоні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.
“І лише коли ця постанова набере чинності, а це як мінімум сім днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянути питання встановлення "жовтого“ рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти продовжують працювати за правилом "зеленого“ рівня”, — заявив Ляшко.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що засідання державної комісії ТЕБ і НС щодо встановлення карантинних зон через поширення COVID-19 стануть регулярними, найближчими днями ця комісія розгляне встановлення “жовтої” зони за епіднебезпекою через поширення коронавірусу.
Нагадаємо, як стало відомо УНН з власних джерел, засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України до “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки планують провести 9 вересня.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.