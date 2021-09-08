Більшість карантинних заходів не застосовуватимуть до вакцинованих від COVID-19 - МОЗ

ukru
17 березня, 19:38 • 86724 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 111181 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167989 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149290 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149861 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160418 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177855 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150098 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159261 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176063 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

17 березня, 18:36 • 57707 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86606 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63380 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67725 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69263 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167989 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155905 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253350 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249615 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55898 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65654 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63820 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99802 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110191 перегляди
Актуальне
Більшість карантинних заходів не застосовуватимуть до вакцинованих від COVID-19 - МОЗ

Більшість карантинних заходів не застосовуватимуть до вакцинованих від COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 43228 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України розробляє нові правила карантину, які передбачають привілеї для вакцинованих осіб від COVID-19. Поки не буде ухвалено рішення, Україна залишається в “зеленій” зоні. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому на цьому тижні ми розпочали спільно з усіма міністерствами працювати над змінами до карантинних норм... Зокрема, більшість обмежень, передбачених у “жовтому” та “червоному” рівні епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів... Для “жовтого” рівня достатньо буде одна доза вакцини, а вже для “червоного” буде потрібний повний курс щеплень“, — розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, робота закладів освіти у “жовтій" зоні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.

“І лише коли ця постанова набере чинності, а це як мінімум сім днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянути питання встановлення "жовтого“ рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти продовжують працювати за правилом "зеленого“ рівня”, — заявив Ляшко.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що засідання державної комісії ТЕБ і НС щодо встановлення карантинних зон через поширення COVID-19 стануть регулярними, найближчими днями ця комісія розгляне встановлення “жовтої” зони за епіднебезпекою через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, як стало відомо УНН з власних джерел, засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України до “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки планують провести 9 вересня.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами