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Погіршення ситуації з COVID-19: "жовту" карантинну зону можуть ввести вже найближчими днями, засідання комісії стануть регулярними

Київ • УНН

 • 21174 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Засідання державної комісії ТЕБ і НС щодо встановлення карантинних зон через поширення COVID-19 стануть регулярними, найближчими днями ця комісія розгляне встановлення "жовтої" зони за епіднебезпекою через поширення коронавірусу. Про це сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата:

"В Україні з початком осіннього періоду спостерігається погіршення епідситуації... Поступово цифра (захворювань - ред.) йде вгору. Тому для уникнення можливих жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємося в режим роботи регулярних засідань комісій ТЕБ і НС. Уже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглядатиметься питання встановлення "жовтого" рівня епідбезпеки по всій країні", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

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