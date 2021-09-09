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В Украине вводят "зеленый" и "желтый" COVID-сертификаты

В Украине вводят "зеленый" и "желтый" COVID-сертификаты

Киев  •  УНН

 • 22527 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче "зеленого" внутреннего сертификата о полной вакцинации от COVID-19 и "желтого" сертификата о получении первой дозы вакцины. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Был введен так называемый зеленый и желтый сертификаты. Зеленый - это внутренний сертификат, который выдается после двух доз, когда человек полностью вакцинирован. Желтый сертификат - это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать заведение питания или спортивное, но срок действия желтого сертификата - это по сути, время между двумя прививками..." - рассказал Кузин.

Дополнение

В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Кабинет министров разрабатывает новые правила карантина, предусматривающие привилегии для вакцинированных лиц от COVID-19. Пока не будет принято решение, Украина остается в "зеленой" зоне.

Добавим, народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал, что норму о том, что 80% учителей должны быть вакцинированными для того, чтобы в школе проводился учебный процесс, могут пересмотреть. Речь идет о том, что в "желтой" и "оранжевой" зонах обучение будет происходить при наличии хотя бы одной дозы вакцины у 80% учителей, а в "красной" зоне - при условии, что 80% учителей будут вакцинированы двумя дозами.

Справка

COVID-сертификат - это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.

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