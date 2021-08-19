Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19 у застосунку “Дія” відповідають європейським. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, підтвердили Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
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"Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС", - повідомив Шмигаль у Telegram-каналі.
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Це ж підтвердили і у двох міністерствах, що курують питання. “ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія”, — повідомили у відомствах.
Зі слів Прем'єра, цей документ можна отримати в "Дії" тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. "Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС", - додав він.
До слова, згідно з проектом документа, оприлюдненого на сайті Єврокомісії, саме рішення набуває чинності з дня його публікації в Офіційному журналі ЄС. Зауважимо, що наразі документ в Офіційному журналі ЄС відсутній.
Додамо
COVID-сертифікат — це документ у “Дії”, який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".