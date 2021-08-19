Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подтвердили Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
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"Сегодня Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС", - сообщил Шмыгаль в Telegram-канале.
Детали
Это же подтвердили и в двух министерствах, курирующих вопрос. "ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", - сообщили в ведомствах.
По словам Премьера, этот документ можно получить в "Дія" украинцам, прошедшим полный курс вакцинации. "Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и теперь признается для предъявления внутри стран ЕС", - добавил он.
К слову, согласно проекту документа, обнародованному на сайте Еврокомиссии, само решение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале ЕС. Отметим, что пока документ в Официальном журнале ЕС отсутствует.
Добавим
COVID-сертификат - это документ в "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в "Дія".