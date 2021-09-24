В приложении "Дія" запускают "желтые" COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Минцифра и Минздрав запускают "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія" - сначала на iOS, а позже - и на Android, сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.
Цитата:
"С сегодняшнего дня запускаем "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія" для пользователей iOS. Позже также запустим их и для пользователей Android, ждем подтверждения от Google Play", - указали в министерстве.
Детали
Отмечается, что "желтый" сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозовой вакциной. Он будет действовать 120 дней.
Благодаря внедрению "желтых" внутренних COVID-сертификатов бизнес и учебные заведения, как ожидается, смогут продолжить работу.
"Также в приложении "Дія" можно сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, который действителен 365 дней со дня последней дозы полной вакцинации. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Печатать их на бумаге соответствующего цвета не нужно", - отметили в Минцифры.
Добавим
При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.
Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.
Дополнение
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.