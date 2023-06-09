В Николаеве поднятие уровня воды под ночь достигло 105 см, но сейчас уже спало - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Поднятие уровня воды в акватории Николаева после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро составляет 103 сантиметра, несколько спав за ночь. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
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"На 23:00 мы имели +1 см. За ночь уровень воды снизился на 2 см. Общий уровень воды в акватории Николаева на 7 часов утра составляет +103 см", - написал он в Telegram.
Добавим
Критической отметкой для Николаева мэр называл ранее +105 см.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
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Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.