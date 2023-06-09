В Николаеве поднятие уровня воды под ночь достигло 105 см, но сейчас уже спало - мэр

Цитата

"На 23:00 мы имели +1 см. За ночь уровень воды снизился на 2 см. Общий уровень воды в акватории Николаева на 7 часов утра составляет +103 см", - написал он в Telegram.

Добавим

Критической отметкой для Николаева мэр называл ранее +105 см.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.