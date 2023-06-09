У Миколаєві підняття рівня води під ніч сягнуло 105 см, але зараз вже спало - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Підняття рівня води в акваторії Миколаєва після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок становить 103 сантиметри, дещо спавши за ніч. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"На 23:00 ми мали +1 см. За ніч рівень води знизився на 2 см. Загальний рівень води в акваторії Миколаєва на 7 годину ранку становить +103 см", - написав він у Telegram.
Додамо
Критичною позначкою для Миколаєва мер називав раніше +105 см.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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