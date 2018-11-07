Во Львове задержали экономического преступника из Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Задержанный азербайджанец разыскивался иностранными правоохранителями за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
“После поступления запроса от иностранных правоохранительных органов о выдаче указанного человека, прокуратура начнет процедуру экстрадиции”, — говорится в сообщении.
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Как выяснилось, мужчина разыскивался компетентными органами этой же страны для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах) УК Республики Азербайджан.
Поэтому, постановлением Лычаковского районного суда по ходатайству местной прокуратуры, к злоумышленнику был применен временный арест. Решается вопрос о его экстрадиции.
Задержание гражданина Республики Азербайджан состоялось в порядке ст.208 УПК Украины на одной из улиц г. Львов. В операции принимали участие сотрудники Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Напомним, с 4 ноября вступил в силу третий и четвертый протокол к Европейской конвенции об экстрадиции.
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Так, 5 ноября украинца, которого подозревают в мошенничестве на 800 млн грн, экстрадировали из Швейцарии. 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон “высокопоставленного беглеца” из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.
Задержанным оказался бывший бухгалтер с одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.
Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией.