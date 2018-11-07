У Львові затримали економічного злочинця з Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Затриманий азербайджанець розшукувався іноземними правоохоронцями за ухилення від сплати податків у великих розмірах. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.
“Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаного чоловіка, прокуратура розпочне процедуру екстрадиції”, — йдеться у повідомленні.
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Як з’ясувалось, чоловік розшукувався компетентними органами цієї ж країни для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ст.213.2.2 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) КК Республіки Азербайджан.
Відтак, ухвалою Личаківського районного суду за клопотанням місцевої прокуратури, до зловмисника застосовано тимчасовий арешт. Вирішується питання про його екстрадицію.
Затримання громадянина Республіки Азербайджан відбулось у порядку ст.208 КПК України на одній із вулиць м. Львова. У операції брали участь співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Нагадаємо, з 4 листопада набув чинності третій та четвертий протокол до Європейської конвенції про екстрадицію.
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Так, 5 листопада українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії. 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу.
Затриманим виявився колишній бухгалтер з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.
Генеральна прокуратура України направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.