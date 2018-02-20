Обмінники Мукачева заполонили фальшиві швейцарські франки
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 лютого. УНН. У м. Мукачево протягом дня у кількох пунктах обміну валюти зловмисники здали фальшивих швейцарських франків на суму у понад 156 тис. грн. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
Правоохоронці зазначили, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері.
“У ході розслідування поліцейські встановили, що в період часу з 11:20 до 12:16 двоє невідомих осіб у пунктах обміну валюти на вулицях Миру, Возз’єднання та Матросова обмінювали швейцарські франки. Правоохоронці з′ясували, що до злочину може бути причетний житель Волинської області. Наразі також встановлено, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері”, – повідомляють у поліції.
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Одного з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення поліція Мукачева спільно з волинськими колегами затримала. Ним виявися 38-річний мешканець міста Ківерці Волинської області. Зараз підозрюваний згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду перебуває під вартою
Працівники поліції встановлюють інших осіб, які були причетні до виготовлення та збуту фальшивих грошей. Також розпочато слідство за ч. 1 ст. 199 ККУ, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей.
Нагадаємо, купюри, підробки яких найчастіше виявляють в Україні це: 200 та 500 грн, 100 доларів та 100 євро.