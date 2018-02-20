Обменники Мукачево заполонили фальшивые швейцарские франки
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Мукачево в течение дня в нескольких пунктах обмена валюты злоумышленники сдали фальшивых швейцарских франков на сумму свыше 156 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Правоохранители отметили, что купюры, которые сбывали фальшивомонетчики были распечатаны на струйном принтере.
"В ходе расследования полицейские установили, что в период времени с 11:20 до 12:16 двое неизвестных в пунктах обмена валюты на улицах Мира, Воссоединения и Матросова обменивали швейцарские франки. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен житель Волынской области. Сейчас также установлено, что купюры, которые сбывали фальшивомонетчики были распечатаны на струйном принтере", - сообщают в полиции.
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Одного из подозреваемых в совершении уголовного преступления полиция Мукачево совместно с волынскими коллегами задержала. Им оказался 38-летний житель города Киверцы Волынской области. Сейчас подозреваемый согласно постановлению Мукачевского горрайонного суда находится под стражей.
Работники полиции устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивых денег. Также начато следствие по ч. 1 ст. 199 УК, то есть изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег.
Напомним, купюры, подделки которых чаще всего обнаруживают в Украине, - это 200 и 500 грин, 100 долларов и 100 евро.