У Франції затримали громадянина України: вилучили замок, понад 4 млн євро і роботи Далі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Позаминулого тижня, а саме 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу. Про це повідомляє прес-служба Європолу, передає УНН.
Так, вважається, що підозрюваний стоїть за вчиненням міжнародного шахрайства високого рівня та відмивання грошей.
"Конфіскація протягом одного дня дій становить понад 4,6 мільйона євро і включає в себе замок, вінтажний Rolls Royce Phantom і 3 витвори мистецтва Сальвадора Далі", - повідомили в Європолі.
Раніше в січні французька жандармерія розпочала розслідування передбачуваних підозрілих операцій, пов'язаних із купівлею замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої був громадянин України, підозрюваний у корупції у великих розмірах на батьківщині.
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Беручи до уваги міжнародний аспект справи, французька влада звернулась по підтримку до Європолу.
"Ефективна співпраця з українськими та люксембурзькими чиновниками показала, що головного підозрюваного розшукують у своїй країні за корупцію. Однак йому вдалося уникнути справедливості, зробивши підроблене свідчення про смерть", - йдеться в повідомленні.
Під час оперативної наради, яка проводилась в Європі між Францією, Люксембургом та Україною, було встановлено, що підозрюваний не тільки був живим, але і непогано жив у Франції. Згодом масштаб французького розслідування різко змінився: справа перейшла від випадку внутрішнього шахрайства до міжнародного відмивання доходів від корупції.
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В результаті був запланований день операції щодо затримання біля Діжона підозрюваного разом з його трьома спільниками.
Як повідомляв УНН, співробітники поліції Німеччини затримали на німецько-польському кордоні 31-річного українця з імовірно фальшивими документами.