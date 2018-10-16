Во Франции задержали гражданина Украины: изъяли замок, более 4 млн евро и работы Дали

Так, считается, что подозреваемый стоит за совершением международного мошенничества высокого уровня и отмывания денег.



"Конфискация в течение одного дня действий составляет более 4,6 миллиона евро и включает в себя замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали", - сообщили в Европоле.



Ранее в январе французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с покупкой замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в крупных размерах на родине.



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Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти обратились за поддержкой к Европола.



"Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими чиновниками показало, что главного подозреваемого разыскивают в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать справедливости, сделав поддельное свидетельство о смерти", - говорится в сообщении.



Во время оперативного совещания, которое проводилось в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только был жив, но и неплохо жил во Франции. Впоследствии масштаб французского расследования резко изменился: дело перешло от случая внутреннего мошенничества с международным отмывания доходов от коррупции.



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В результате был запланирован день операции по задержанию у Дижона подозреваемого вместе с его тремя сообщниками.



Как сообщал УНН, сотрудники полиции Германии задержали на немецко-польской границе 31-летнего украинца с предположительно фальшивыми документами.