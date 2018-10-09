У Польщі затримали українця напідпитку, який віз в авто сімох нетверезих товаришів

"Поліція міста Красник у Люблінському воєводстві затримала водія мікроавтобуса Fiat Ducato, який віз на роботу сімох пасажирів. Перевірка алкометром показала, що 31-річний громадянин України був під впливом алкоголю, так само як його пасажири", - зазначили в ЗМІ.

Інцидент трапився сьогодні вранці на магістральній дорозі №19 мікроавтобус. Під час перевірки алкометр виявив у крові водія 0,6 проміле.

У такій ситуації поїздку міг продовжити один із семи пасажирів, однак це також було неможливо. Незважаючи на наявність у кожного водійських прав, усі вони перебували напідпитку.

Водія затримали за водіння транспортним засобом у нетверезому стані – тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: загинула 19-річна дівчина, 6 осіб отримали поранення.