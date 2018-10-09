В Польше задержали украинца навеселе, который вез в машине семерых нетрезвых товарищей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня полиция г. Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров - так же нетрезвых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Полиция города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который вез на работу семерых пассажиров. Проверка алкометром показала, что 31-летний гражданин Украины был под воздействием алкоголя, так же как его пассажиры", - отметили в СМИ.
Инцидент произошел сегодня утром на магистральной дороге №19 микроавтобус. Во время проверки алкометр обнаружил в крови водителя 0,6 промилле.
В такой ситуации поездку мог продолжить один из семи пассажиров, однако это также было невозможно. Несмотря на наличие у каждого водительских прав, все они находились в нетрезвом состоянии.
Водителя задержали за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии - теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Напомним, 11 сентября возле польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.