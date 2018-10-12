Громадянин України намагався незаконно ввезти до Польщі набої
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Під час перевірки у прикордонному пункті пропуску в Корчовій польські прикордонники виявили контрабанду набоїв. Товар, без необхідних дозволів, намагався перевезти через кордон 40-річний громадянин України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Незаконний товар водій перевозив у Mercedes Benz з польською реєстрацією.
За кермом сидів громадянин України, який хотів в’їхати до Польщі. Під час перевірки транспортного засобу співробітники виявили у сховку та куртці водія 30 одиниць набоїв калібром 9 мм.
Чоловік не повідомив про наявність будь-яких боєприпасів і не мав необхідних документів для законного ввезення їх до Польщі.
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