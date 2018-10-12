Громадянин України намагався незаконно ввезти до Польщі набої

Незаконний товар водій перевозив у Mercedes Benz з польською реєстрацією.

За кермом сидів громадянин України, який хотів в’їхати до Польщі. Під час перевірки транспортного засобу співробітники виявили у сховку та куртці водія 30 одиниць набоїв калібром 9 мм.

Чоловік не повідомив про наявність будь-яких боєприпасів і не мав необхідних документів для законного ввезення їх до Польщі.



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