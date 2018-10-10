Україна екстрадувала до Польщі фейкового інкасатора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Генеральною прокуратурою України завершено екстрадиційну перевірку щодо затриманого в Україні громадянина Республіки Польща, який розшукується польськими правоохоронними органами за участь в організованій злочинній групі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Учасниками вказаного злочинного угруповання сплановано і здійснено працевлаштування за підробленими документами до інкасаторської служби та, у подальшому, привласнено грошові кошти на суму понад 420 тис. доларів США.
За результатами прийнято рішення про екстрадицію вказаного громадянина до Республіки Польща і 10.10.2018 його передано компетентним органам вказаної країни.
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Генеральна прокуратура України й надалі вживатиме всі передбаченні законодавством заходи щодо забезпечення принципу невідворотності покарання осіб, які переховуються від правоохоронних органів іноземних держав на території України.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура україни відкрила кримінальне провадження щодо службової недбалості в доекстрадиційній перевірці та екстрадиції Тимура Тумгоєва.