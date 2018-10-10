Україна екстрадувала до Польщі фейкового інкасатора

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Генеральною прокуратурою України завершено екстрадиційну перевірку щодо затриманого в Україні громадянина Республіки Польща, який розшукується польськими правоохоронними органами за участь в організованій злочинній групі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.