Украина экстрадировала в Польшу фейкового инкассатора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральной прокуратурой Украины завершено экстрадиционную проверку задержанного в Украине гражданина Республики Польша, который разыскивается польскими правоохранительными органами за участие в организованной преступной группе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Участниками указанной преступной группировки спланировано и осуществлено трудоустройство по поддельным документам в инкассаторской службе и, в дальнейшем, присвоено денежные средства на сумму более 420 тыс. долларов США.
По результатам принято решение об экстрадиции указанного гражданина в Республику Польша и 10.10.2018 передано компетентным органам указанной страны.
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Генеральная прокуратура Украины и в дальнейшем будет принимать все предусмотренные законодательством меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания лиц, скрывающихся от правоохранительных органов иностранных государств на территории Украины.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по служебной халатности в доэкстрадиционной проверке и экстрадиции Тимура Тумгоева.