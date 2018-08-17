Україна та Казахстан підпишуть Договір про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про доручення міністру юстиції України Павлу Петренку підписати Договір з Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Уповноважити Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах та на підписання Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Україна екстрадувала до Азербайджану зловмисника, якого шукав Інтерпол.
Нагадаємо, суд словацького міста Кошице вирішив змінити попередній арешт затриманого за підозрою в тероризмі громадянина Угорщини та України Володимира Г. на арешт, який передбачає наступну екстрадицію. Чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров’ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.