Украина и Казахстан подпишут Договор об экстрадиции

"Уполномочить Министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам и на подписание Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина экстрадировала в Азербайджан злоумышленника, которого искал Интерпол.



Напомним, суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме гражданина Венгрии и Украины Владимира Г. на арест, который предусматривает последующую экстрадиции. Мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозах убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.