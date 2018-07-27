Словацький суд виніс рішення про екстрадицію "українського" терориста

Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.



Повідомляється, що в ордері українського Інтерполу також було сказано, що затриманий міг продовжувати свою діяльність і за кордоном.

Як повідомляв УНН, обласний суд в Кошице в четвер, 21 червня, ухвалив рішення про тримання під вартою для громадянина Угорщини та України.