Словацький суд виніс рішення про екстрадицію "українського" терориста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Суд словацького міста Кошице вирішив змінити попередній арешт затриманого за підозрою в тероризмі громадянина Угорщини та України Володимира Г. на арешт, який передбачає наступну екстрадицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.
Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.
Повідомляється, що в ордері українського Інтерполу також було сказано, що затриманий міг продовжувати свою діяльність і за кордоном.
Як повідомляв УНН, обласний суд в Кошице в четвер, 21 червня, ухвалив рішення про тримання під вартою для громадянина Угорщини та України.