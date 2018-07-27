Словацкий суд вынес решение об экстрадиции "украинского" террориста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме гражданина Венгрии и Украины Владимира Г. на арест, который предусматривает последующую экстрадиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.
Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.
Сообщается, что в ордере украинского Интерпола также было сказано, что задержанный мог продолжать свою деятельность и за рубежом.
Как сообщал УНН, областной суд в Кошице в четверг, 21 июня, принял решение о содержании под стражей для гражданина Венгрии и Украины.