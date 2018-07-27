Словацкий суд вынес решение об экстрадиции "украинского" террориста

Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.



Сообщается, что в ордере украинского Интерпола также было сказано, что задержанный мог продолжать свою деятельность и за рубежом.

Как сообщал УНН, областной суд в Кошице в четверг, 21 июня, принял решение о содержании под стражей для гражданина Венгрии и Украины.