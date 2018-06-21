Словацький суд арештував "українського" терориста - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Обласний суд в Кошице в четвер ухвалив рішення про тримання під вартою для громадянина Угорщини та України, Володимира Григорович, якого було затримано учора ввечері за ордером київського відділу Інтерполу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Teraz.
"Володимир Григорович в 2014 і 2015 роках приймав участь у злочинній групі, яка скоїла низку особливо тяжких злочинів на території України", - заявив прес-секретар регіональної прокуратури.
Чоловік, ім’я якого у словацьких ЗМІ наведено як "Володимир Г." оскаржить рішення кошицьких суддів у Верховному суді Словаччини.
Як повідомляв УНН, поліція словацького міста Кошице учора увечері затримала "українського" терориста.
Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.
Повідомляється, що в ордері українського Інтерполу також було повідомлено, що затриманий міг продовжувати свою діяльність і за кордоном.