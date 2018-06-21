У Словаччині затримали "українського" терориста – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Поліція словацького міста Кошице учора увечері затримала "українського" терориста". Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.
Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.
Повідомляється, що в ордері українського Інтерполу також було повідомлено, що затриманий міг продовжувати свою діяльність і за кордоном.
Зараз міський суд Кошице вирішує питання про видачу затриманого Україні.
Як повідомляв УНН, Україна подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.