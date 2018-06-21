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У Словаччині затримали "українського" терориста – ЗМІ

У Словаччині затримали "українського" терориста – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Поліція словацького міста Кошице учора увечері затримала "українського" терориста". Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.

Відмічається, що чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров'ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.

Повідомляється, що в ордері українського Інтерполу також було повідомлено, що затриманий міг продовжувати свою діяльність і за кордоном.

Зараз міський суд Кошице вирішує питання про видачу затриманого Україні.

Як повідомляв УНН, Україна подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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