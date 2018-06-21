В Словакии задержали "украинского" террориста - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Полиция словацкого города Кошице вчера вечером задержала "украинского" террориста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.
Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, нанесении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.
Сообщается, что в ордере украинского Интерпола также было сообщено, что задержанный мог продолжать свою деятельность и за рубежом.
Сейчас городской суд Кошице решает вопрос о выдаче задержанного Украине.
Как сообщал УНН, Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.