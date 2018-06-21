Словацкий суд арестовал "украинського" террориста - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Областной суд в Кошице в четверг принял решение о содержании под стражей для гражданина Венгрии и Украины, Владимира Григорьевич, который был задержан вчера вечером по ордеру киевского отделения Интерпола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Teraz.
"Владимир Григорьевич в 2014 и 2015 годах принимал участие в преступной группе, которая совершила ряд особо тяжких преступлений на территории Украины", - заявил пресс-секретарь региональной прокуратуры.
Мужчина, имя которого в словацких СМИ приведены как "Владимир Г." обжалует решение Кошицкого суда в Верховном суде Словакии.
Как сообщал УНН, полиция словацкого города Кошице вчера вечером задержала "украинского" террориста.
Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.
Сообщается, что в ордере украинского Интерпола также было сообщено, что задержанный мог продолжать свою деятельность и за рубежом.