Словацкий суд арестовал "украинського" террориста - СМИ

"Владимир Григорьевич в 2014 и 2015 годах принимал участие в преступной группе, которая совершила ряд особо тяжких преступлений на территории Украины", - заявил пресс-секретарь региональной прокуратуры.

Мужчина, имя которого в словацких СМИ приведены как "Владимир Г." обжалует решение Кошицкого суда в Верховном суде Словакии.



Как сообщал УНН, полиция словацкого города Кошице вчера вечером задержала "украинского" террориста.

Отмечается, что мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.

Сообщается, что в ордере украинского Интерпола также было сообщено, что задержанный мог продолжать свою деятельность и за рубежом.