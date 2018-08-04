Україна екстрадувала до Азербайджану зловмисника, якого шукав Інтерпол

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. До Азербайджану екстрадували громадянина цієї країни Еміля Халілова, який тривалий час перебував у розшуку Іптерполу. Про це у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

“В Україні Халілов проживав за підробними документами та “не гаяв часу”, куруючи злочинну групу, що спеціалізувалась на наркотрафіку з Південної Америки до Європи. Нещодавно Е. Халілов отримав статус особи, яка прагне стати “злодієм в законі”, — повідомив Єнін.

Нагадаємо, суд словацького міста Кошице вирішив змінити попередній арешт затриманого за підозрою в тероризмі громадянина Угорщини та України Володимира Г. на арешт, який передбачає наступну екстрадицію. Чоловіка затримали за запитом київського Інтерполу і підозрюють у продажу зброї терористам, вчиненні навмисної шкоди здоров’ю, загрозам вбивства, незаконному утриманні заручників, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах.

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