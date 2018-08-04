Украина экстрадировала в Азербайджан злоумышленника, которого искал Интерпол

"В Украине Халилов проживал по поддельным документам и "не терял времени", курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Э.Халилов получил статус лица, что стремится стать "вором в законе", - сообщил Енин.

Напомним, суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме гражданина Венгрии и Украины Владимира Г. на арест, который предусматривает следующую экстрадиции. Мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.