Украина экстрадировала в Азербайджан злоумышленника, которого искал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Азербайджан экстрадирован гражданин этой страны Эмиль Халилов, который длительное время находился в розыске Иптерпола. Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"В Украине Халилов проживал по поддельным документам и "не терял времени", курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Э.Халилов получил статус лица, что стремится стать "вором в законе", - сообщил Енин.
Напомним, суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме гражданина Венгрии и Украины Владимира Г. на арест, который предусматривает следующую экстрадиции. Мужчину задержали по запросу киевского Интерпола и подозревают в продаже оружия террористам, совершении умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконном удержании заложников, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.