Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Польшу патроны

Незаконный товар водитель перевозил в Mercedes Benz с польской регистрацией.

За рулем сидел гражданин Украины, который хотел въехать в Польшу. Во время проверки транспортного средства сотрудники обнаружили в тайнике и куртке водителя 30 единиц патронов калибром 9 мм.

Мужчина не сообщил о наличии каких-либо боеприпасов и не имел необходимых документов для законного ввоза их в Польшу.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина экстрадировала в Польшу фейковых инкассатора



Как сообщал УНН, в Польше задержали украинца навеселе, который вез в машине семерых нетрезвых товарищей