Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Польшу патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Во время проверки в пограничном пункте пропуска в Корчевой польские пограничники обнаружили контрабанду патронов. Товар, без необходимых разрешений, пытался перевезти через границу 40-летний гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Незаконный товар водитель перевозил в Mercedes Benz с польской регистрацией.
За рулем сидел гражданин Украины, который хотел въехать в Польшу. Во время проверки транспортного средства сотрудники обнаружили в тайнике и куртке водителя 30 единиц патронов калибром 9 мм.
Мужчина не сообщил о наличии каких-либо боеприпасов и не имел необходимых документов для законного ввоза их в Польшу.
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