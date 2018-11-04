В Україні набув чинності закон щодо спрощення екстрадиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Із сьогоднішнього дня набув чинності закон про ратифікацію протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Про це йдеться в законі, опублікованому вчора, 3 листопада, в офіційному виданні "Голос України", передає УНН.
Цей закон № 2577-VІІІ передбачає уніфікацію застосування державами правил спрощеної процедури екстрадиції.
Відтепер затримана особа може надати згоду на свою екстрадицію без очікування завершення виконання всіх формальностей екстрадиційного процесу. У такому випадку особа мінімальний час перебуває під вартою у запитуваній державі до її видачі, внаслідок чого обидві держави – запитуюча і запитувана - також скорочують витрати людських та грошових ресурсів завдяки пришвидшенню і спрощенню процедури видачі.
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада ратифікувала третій та четвертий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Відповідний законопроект підтримали 227 народних депутатів.