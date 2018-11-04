В Украине вступил в силу закон относительно упрощения экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С сегодняшнего дня вступил в силу закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Об этом говорится в законе, опубликованном вчера, 3 ноября, в официальном издании "Голос Украины", передает УНН.
Этот закон № 2577-VІІІ предусматривает унификацию применения государствами правил упрощенной процедуры экстрадиции.
Теперь задержанный может дать согласие на свою экстрадицию, не дожидаясь завершения выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса. В таком случае лицо минимальное время будет находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, в результате чего оба государства - запрашивающее и запрашиваемое - также сокращают затраты человеческих и денежных ресурсов благодаря ускорению и упрощению процедуры выдачи.
Напомним, 7 июня Верховная Рада ратифицировала третий и четвертый протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Соответствующий законопроект поддержали 227 народных депутатов.