Українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
"...завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн", - йдеться у повідомленні.
У ГПУ відзначили, що Федеральним Департаментом юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації у жовтні 2018 року прийнято рішення про видачу вказаної особи до України.
"5 листопада 2018 року громадянин прийнятий українськими правоохоронцями і переданий органу досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу.
Затриманим виявився колишній бухгалтер з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.
Генеральна прокуратура України направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.