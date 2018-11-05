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Українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії

Київ • УНН

 • 8644 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

"...завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ відзначили, що Федеральним Департаментом юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації у жовтні 2018 року прийнято рішення про видачу вказаної особи до України.

"5 листопада 2018 року громадянин прийнятий українськими правоохоронцями і переданий органу досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу.

Затриманим виявився колишній бухгалтер з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.

Генеральна прокуратура України направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.

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