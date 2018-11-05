Українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.