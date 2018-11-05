Украинца, которого подозревают в мошенничестве на 800 млн грн, экстрадировали из Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из Швейцарской Конфедерации в Украину экстрадировали гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"... завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс грн", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что Федеральным Департаментом юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 принято решение о выдаче указанного лица в Украину.
"5 ноября 2018 года гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.
Задержанным оказался бывший бухгалтер одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.
Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией.