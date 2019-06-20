В КСИР заявили, что сбили беспилотный дрон США на юге Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в четверг сообщил иранский телеканал PressTV, передает УНН.
По данным телеканала, бойцами КСИР "был сбит шпионский БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана.
Никаких других подробностей в сообщении PressTV не приводится.
Комментариев американских военных по поводу данного инцидента пока не поступало.
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Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.
США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.