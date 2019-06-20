У КВІР заявили, що збили безпілотний дрон США на півдні Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про знищення на півдні Ірану американського безпілотного літального апарату (БПЛА). Про це в четвер повідомив іранський телеканал PressTV, передає УНН.
За даними телеканалу, бійцями КВІР “був збитий американський шпигунський БПЛА Global Hawk”. Вказується, що безпілотник був вражений в провінції Хормозган на півдні Ірану.
Ніяких інших подробиць в повідомленні PressTV не наводиться.
Коментарів американських військових з приводу даного інциденту поки не надходило.
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Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв’язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.