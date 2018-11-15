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В Херсоне проведут выездное заседание ВСК по делу Гандзюк

В Херсоне проведут выездное заседание ВСК по делу Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 12055 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне в конце ноября состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно нападений на активистов, среди которых - дело Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.

"Следующее, выездное заседание (ВСК по расследованию нападений на активистов - ред.), состоится 29-30 ноября. Конечно, первым городом, который посетит ВСК, будет Херсон", - написала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, к кейсам, которые должна рассмотреть комиссия, включили "убийство нашего коллеги из Северодонецка, активиста, политика, общественного деятеля Сергея Самарского".

Отметим, Самарского убили в ночь на 3 ноября 2017 года. Правоохранители открыли производство по статье "умышленное убийство". За информацию об убийстве депутата предлагали 100 тыс. грн.

Напомним, 8 ноября состоялось первое заседание ВСК по нападению на Гандзюк и других активистов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала создание ВСК по нападению на Гандзюк.

Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападавший вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.

Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производство переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

Украинские Национальные Новости

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