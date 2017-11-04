За інформацію про вбивство депутата Самарського пропонують 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За інформацію, яка допоможе правоохоронцям розкрити вбивство депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського, призначена нагорода в 100 тис. грн. Про це повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції України в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
З її слів, визначено "нагороду в сумі 100 тис. грн за інформацію про вбивство Сергія Самарського".
"Якщо вам відомі будь-які факти або інформація, яка допоможе правоохоронним органам розкрити вбивство Сергія Самарського, телефонуйте: 050-257-56-31", - написала Т.Погукай.
Нагадаємо, в ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарского. Відкрито провадження за статтею "умисне вбивство".
Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП в Сєвєродонецьку.