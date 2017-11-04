За информацию об убийстве депутата Самарского предлагают 100 тыс. грн

С ее слов, определено "награду в сумме 100 тыс. грн за информацию об убийстве Сергея Самарского".

"Если вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по телефону: 050-257-56-31", - написала Т.Погукай.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту открыли производство по факту "умышленное убийство".

Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.