У Херсоні проведуть виїзне засідання ТСК у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсоні наприкінці листопада відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо нападів на активістів, серед яких - справа Катерини Гандзюк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер парламента Ірина Геращенко, передає УНН.
"Наступне, виїзне засідання (ТСК з розслідування нападів на активістів - ред.), відбудеться 29-30 листопада. Звичайно, першим містом, який відвідає ТСК, буде Херсон", - написала Геращенко.
Крім того, за її словами, до кейсів, які має розглянути комісія, включили "вбивство нашого колеги з Сєвєродонецька, активіста, політика, громадського діяча Сергія Самарського".
Відзначимо, Самарського убили у ніч на 3 листопада 2017 року. Правоохоронці відкрили провадження за статтею "умисне вбивство". За інформацію про вбивство депутата пропонували 100 тис. грн.
Нагадаємо, 8 листопада відбулося перше засідання ТСК щодо нападу на К.Гандзюк та інших активістів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала створення ТСК щодо нападу на Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.