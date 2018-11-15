У Херсоні проведуть виїзне засідання ТСК у справі Гандзюк

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсоні наприкінці листопада відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо нападів на активістів, серед яких - справа Катерини Гандзюк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер парламента Ірина Геращенко, передає УНН.