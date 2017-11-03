Вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора 2 листопада вбили радника міського голови Сєвєродонецького міської ради, депутата Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського, передає УНН з посиланням на прес-службу Сєвєродонецької міськради.
"2 листопада вбито радника міського голови, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сєвєродонецькій міській раді, депутата Сєвєродонецької міськради, громадського діяча Сергія Самарського," - йдеться в повідомленні міськради.