Убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, убили советника городского головы Северодонецкого городского совета, депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого горсовета.
"2 ноября убит советник городского головы, уполномоченное лицо по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете, депутат Северодонецкого горсовета, общественного деятеля Сергея Самарского", - говорится в сообщении горсовета.
Напомним, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка погибла.